Borioni e “San Severino futura” chiedono incontro a tre

Dalla lista “San Severino futura” che candida a sindaco Francesco Borioni:

“Questi ultimi giorni, nei quali il contatto e il dialogo con i cittadini si sono fatti più intensi, hanno fatto maturare in noi la convinzione che sia necessario un confronto diretto tra i candidati sindaci sulle tematiche che interessano più da vicino la nostra comunità. È importante che i diversi punti di vista siano chiariti, rapportati e posti in relazione alle rispettive visioni e valori. Per questo proponiamo un incontro a tre in cui discutere e fornire proposte e progettualità sulle strategie da mettere in campo ad esempio per l’Assem oppure sul ruolo che si intenderà avere nell’ambito del perfezionamento e della realizzazione della “bretella”. I cittadini meritano che sia chiarito anche il disegno di città che i candidati intendono realizzare. Qual è la loro idea di gestione del verde urbano, in particolar modo della valorizzazione del giardino pubblico Coletti e degli altri spazi verdi della città. Infine, ma non in ultimo, come e dove sarà la nuova scuola, fulcro attorno a cui si dispiegherà la vita dei cittadini per decenni a venire.

Siamo certi che Rosa Piermattei e Tarcisio Antognozzi non mancheranno di aderire a questo invito in un’ottica di trasparenza che vada a beneficio di tutti i cittadini”.