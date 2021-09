Il piccolo Miro vince anche al meeting nazionale di Fano

Miro, il Volpino Bianco Italiano, continua a vincere in campo nazionale. Dopo le splendide affermazioni estive, il cane di Sabina Paparelli ha confermato le sue qualità anche alla manifestazione di Fano, tornando a casa con due coccarde: una come primo eccellente Cac e migliore di razza; un’altra come migliore delle razze italiane al Best in show fra le razze italiane. Merito indubbiamente anche dell’addestratrice Laura Pelletti, che ha guidato Miro con la solita maestria.

Strappa applausi anche Bombolino (Black river Kennel Quentin Tarantino), Kelpie cane da pastore australiano, che si è classificato primo eccellente. Così pure hanno vinto Lamù Border, collie, primo eccellente in classe veterani e Bob veterani, e la newentry Hovyland Italy Isabeau, razza Hovawart, primo molto promettente in classe juniores. Tutti condotti dalla stessa Laura Pelletti.

“Ora a Miro mancano ancora tre Cac per concludere il campionato italiano di bellezza – dice Sabina Paparelli – e cercheremo di allenarci ancora per raggiungere sempre buoni risultati”.