Visite guidate ma anche saggi di musica ed esibizioni di teatro, danza e pittura insieme a degustazioni di prodotti tipici a cura delle aziende del territorio. Domenica 18 settembre torna l’appuntamento con “Borghi aperti”, iniziativa dell’associazione Noi Marche patrocinata dal Comune.

L’edizione 2022 propone un tour gratuito alla scoperta delle corti interne di nobili dimore come palazzo Grifi, di palazzo ex Parteguelfa, di palazzo Gentili, di palazzo Signorile ma anche della chiesa di San Lorenzo in Doliolo.

Ritrovo e partenza, con guida, alle ore 16 da Piazza del Popolo, davanti al teatro Feronia. Contributo degustazione di 10 euro. In caso di maltempo l’appuntamento sarà rinviato. Prenotazione obbligatoria al numero di telefono 0733638414 oppure all’indirizzo email proloco.ssm@gmail.com

Durante il percorso si potranno assaggiare i prodotti delle aziende Fattoria Fucili specialità alimentari località Agello, Campagna Magna specialità alimentari località Stigliano, agriapicoltura e prodotti dell’alveare di Emanuele Agrifoglio, allevamenti e colture azienda agricola Bartoccioni Gian Palma, prodotti biologici dell’azienda agricola Anibaldi Cinzia, vini della Fattoria Colmone della Marca, vini da uve di vernaccia nera e pecorino Verser località Carpignano.

L’associazione Noi Marche è un sodalizio che unisce diversi Comuni marchigiani, mettendoli in rete, per la promozione del territorio collegandoli poi attraverso itinerari che riguardano la cultura, l’arte e il trekking nella natura.

Sul sito www.noimarche.it sono presenti diverse proposte per andare alla scoperta del territorio settempedano.

Tra queste l’itinerario “Fascinoso” che parte da Piazza del Popolo per poi proseguire lungo le pittoresche vie del centro del centro storico fino a raggiungere il suggestivo borgo medievale di Castello a Monte. Il percorso è particolarmente adatto per chi ama passeggiare tra bellezze artistiche e natura, lungo il tragitto si aprono alla vista scorci inaspettati e meravigliosi panorami.

Per gli amanti del bike, invece, vengono suggeriti i percorsi (https://www.noimarche.it/it/cicloturismo/bike-san-severino/12.html?gid=12) San Severino in Mtb, San Severino Marche e i suoi castelli e San Severino Marche e le colline di Pitino con tanto di tracce Gpx, suggerimenti per bike hotel, guide cicloturistiche, noleggio bici, officine e ricambi.