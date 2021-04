Patrick George Zaki è cittadino onorario di San Severino

Lo scorso mercoledì 14 aprile, durante l’ultimo Consiglio comunale, tra i nove punti all’ordine del giorno, si è discusso anche della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki, lo studente dell’università di Bologna tenuto in carcere, ormai da più di un anno, in Egitto. Il circolo “Il Grillo” di Legambiente, insieme ad altre sette associazioni cittadine (Gruppo Masci Scout, Circolo “La Zattera”, Sezione Anpi “cap. Salvatore Valerio”, Associazione “Sognalibro”, Fondazione onlus “L’anello della vita”, Corpo filarmonico “F. Adriani” e Associazione “Noa Noa”), ha firmato la petizione per la cittadinanza a Patrick Zaki. Un’azione simbolica, certo, ciò non farà uscire immediatamente Zaki dal carcere, ma è pur sempre una presa di posizione concreta a sostegno dei diritti umani: San Severino, una piccola città che agisce compatta, insieme ad altri Comuni e al Parlamento italiano, in favore di una questione tanto individuale (la detenzione di Zaki) quanto generale (la tutela dei diritti umani). Per la salvaguardia della libertà di pensiero, di espressione politica, religiosa e laica: perché ciò che è accaduto a Patrick accade, e può accadere, a chiunque nel mondo. E così non può più essere. Un piccolo passo per richiedere giustizia a Zaki come a tanti altri (le minoranze etniche e religiose represse, gli attivisti, i giornalisti/ricercatori incarcerati e/o uccisi).

Ringraziamo i consiglieri comunali che si sono spesi per questa mozione, sottolineando la necessità di conferire la cittadinanza onoraria di San Severino a Patrick, e per il voto all’unanimità contro un’ingiustizia, purtroppo, non isolata: ora confidiamo fiduciosamente in un veloce e concreto conferimento della cittadinanza, affinché la mozione votata non rimanga sospesa, senza esito effettivo.

Circolo “Il Grillo Legambiente” San Severino Marche