Sabato 1° luglio San Severino ospita in Piazza del Popolo la prima prova del Campionato italiano trial indoor.

L’appuntamento sarà in nottura. A partire dalle ore 16 inizio delle qualifiche, poi, alle ore 21, le finali che vedranno come ospite d’eccezione Toni Bou, per ben 32 volte campione del mondo: il pilota spagnolo del Repsol Honda Team detiene esattamente 16 titoli outdoor e 16 titoli indoor.

L’appuntamento è promosso dal Motoclub settempedano in collaborazione con la Federazione motociclistica italiana e con il patrocinio del Comune.

Gli organizzatori stanno allestendo un parco chiuso nell’ovale della piazza, utilizzando pesanti blocchi di cemento e ostacoli fatti da maxi pneumatici, cisterne e grandi bobine in legno.

“Avremo i migliori piloti italiani di trial”, spiega il presidente del Motoclub, Danilo Marasca, che viene affiancato nell’organizzazione dal referente per il trial, Paolo Todini, il quale, con la sua società Wirtek, sponsorizza l’appuntamento.

Il campionato italiano di trial indoor, dopo questa tappa, proseguirà con altre tre date per l’assegnazione del titolo, la prima delle quali a Bellaggio, in provincia di Como.