Nell’ambito del progetto Marche inVita, lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma, progetto realizzato dalla Regione Marche in collaborazione con i Comuni dell’area del cratere sismico, il Consorzio Marche spettacolo e l’Amat presentano – giovedì 9 settembre (ore 21), in Piazza del Popolo – il concerto “I capolavori del Barocco” con l’Orchestra del ‘700 Italiano diretta da Alfredo Sorichetti con la partecipazione straordinaria di Mario Bracalente (tromba) ed Anastasiia Petrova (soprano).

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è a ingresso gratuito. Il concerto si terrà nel rispetto delle norme anti Covid per cui è obbligatoria la prenotazione alla Pro loco (telefono 0733 638414 oppure via mail all’indirizzo prolocossm@gmail.com).