Pericolo in piazza: auto si sfrena e “piomba” sotto i portici

Ebbene sì, quello che tanti di noi hanno immaginato – magari anche solo una volta nella vita – è accaduto davvero: un’auto è precipitata all’interno del loggiato di Piazza del Popolo finendo la sua corsa contro le colonnine di protezione della fontana pubblica adiacente al palazzo municipale. Per fortuna in quel momento non c’era nessuno a passeggio sotto i portici, anche se in piazza oggi pomeriggio – quando è accaduto l’episodio – già molti venditori ambulanti stavano predisponendo le loro bancarelle per il Mercatino dell’antiquariato di questa sera.

L’auto era in sosta in via Indivini per un carico-scarico, ma ad un certo punto, improvvisamente, si è sfrenata e ha cominciato a correre in discesa lungo le scalette della via. Il conducente ha provato a risalire per fermarla e si è anche provocato diverse escoriazioni perché trascinato via dal mezzo in movimento.

La corsa della Citroen è finita contro le resistenti colonnine in marmo della fontana. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso.