Volley: Lube-Modena, amichevole in memoria di Roberto Soverchia

La Lube di coach Giampaolo Medei e la Valsa Group Modena di coach Alberto Giuliani giocheranno un’amichevole precampionato – sabato 21 settembre – al palasport “Ciarapica” di San Severino. Una gara in memoria di Roberto Soverchia, imprenditore settempedano, e grande appassionato di volley, prematuramente scomparso la scorsa estate.

“Ringrazio Albino Massaccesi e la Lube da una parte, Alberto Giuliani e Modena dall’altra perché hanno accolto subito, con grande sensibilità, l’idea di partecipare a questa serata di pallavolo in memoria dell’amico Roberto”, dice Mario Buschittari, che sta seguendo i dettagli dell’iniziativa per la quale c’è già molta attesa fra gli amanti di questo sport, in particolare fra coloro che hanno conosciuto e benvoluto Roberto, a lungo palleggiatore di una delle squadre maschili più forti della storia pallavolistica settempedana.

Quello di San Severino sarà per la Lube di coach Medei uno dei sette appuntamenti che accompagneranno il team verso la regular season 2024-2025.

Sabato 21 settembre 2024 – PalaCiarapica di San Severino Marche, ore 17.30

Cucine Lube Civitanova VS Valsa Group Modena