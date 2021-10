Camper vaccinale in città: 80 persone in fila per la somministrazione

Ottanta persone si sono recate oggi alla Sala Italia per aderire alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Dalle 15 alle 18, infatti, ha fatto tappa a San Severino il camper vaccinale che l’Asur Marche sta facendo viaggiare ormai da un paio di mesi su e giù per il territorio regionale in modo tale da raggiungere anche i luoghi più decentrati e favorire la somministrazione del vaccino attraverso una procedura snella che non prevede prenotazioni né limiti di età.

Ebbene a San Severino l’iniziativa ha avuto un ottimo riscontro perché ben 29 cittadini hanno deciso fare il vaccino: non avevano ricevuto finora alcuna dose.

Altre 6 persone invece hanno ricevuto la seconda dose, mentre 45 over 60 si sono fatti inoculare la terza dose.

E’ un bel segnale di fiducia nei confronti della campagna vaccinale.

Tutte le operazioni si sono svolte all’interno della Sala Italia, messa a disposizione dal Comune. Hanno prestato servizio, oltre ai sanitari dell’Asur, i volontari della Protezione civile e della Croce rossa.