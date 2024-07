Il settore giovanile della Settempeda fra conferme e nuovi arrivi

La Settempeda ha storicamente sempre avuto a cuore le sorti dei propri giovani calciatori e la conferma è data dall’attenzione rivolta al proprio settore giovanile e dal lavoro svolto ogni anno tanto che questa specifica attività rappresenta il fiore all’occhiello della società biancorossa ed è salita alla ribalta dell’attività calcistica provinciale e regionale anche per numero di praticanti e per risultati colti. Anche per la nuova stagione la dirigenza settempedana si è impegnata per cercare di migliorare l’attività riservata ai propri giovani e lo ha fatto pensando ad un cambiamento significativo, ovvero un nuovo assetto che ha portato alla separazione dell’attività della scuola calcio da quella agonistica.

Una scelta specifica e interessante che rappresenta la grande novità di questo anno e che è stata ufficializzata dal presidente Crescenzi e dai responsabili delle squadre giovanili che hanno presentato il nuovo staff.

Oltre alla conferma di alcuni “pilastri” che da anni sono nel club biancorosso viene dato il benvenuto a due volti nuovi. Partendo dalle riconferme abbiamo quella di Federico Cardorani, dirigente responsabile, di Sandro Foglia, supervisore tecnico per tutti i gruppi per specifiche situazioni tattiche e tecniche ed infine quella di Roberto Sorichetti, storico preparatore dei portieri.

Un ruolo importante, inoltre, è stato riservato a mister Lorenzo Ciattaglia incaricato alla “supervisione” del gruppo squadre Giovanissimi, Allievi e Juniores: chiaro segnale di come l’attività sia anche propedeutica verso la prima squadra.

I nuovi arrivi sono come detto due e giungono dal Montemilone Pollenza: Saverio Verdicchio, nuovo tecnico dei Giovanissimi, e Piero Pispicia, il quale sarà impegnato in un doppio ruolo con gli Allievi (da responsabile, ruolo avuto per tanti anni al Montemilone per tutto il settore giovanile, e da allenatore).

Ci sarà da attendere un po’, invece, per il neo allenatore della juniores con la dirigenza che sta sondando alcuni tecnici e presto arriverà la scelta definitiva. Una Settempeda dunque che continua ad offrire qualità e professionalità per i propri giovani talenti che verranno seguiti da vicino ed avranno la possibilità di “provare” il clima della prima squadra come d’altra parte è avvenuto anche nello scorso campionato. Opportunità che si presenterà fin dalla preparazione estiva per una reciproca conoscenza tra staff e giocatori.

r. p.