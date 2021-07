Scacchi, 5 titoli regionali giovanili per “La Torre Smeducci”

Dopo aver conquistato una messe di titoli provinciali, l’associazione “La Torre Smeducci” di San Severino si afferma anche a livello regionale. Nelle sfide svoltesi a Civitanova si sono confrontati i migliori trenta scacchisti delle Marche a livello giovanile e, alla fine, tre settempedani si sono laureati campioni regionali. Sono Tommaso Maggiori, vincitore della categoria Under 8 anni; Raffaella Maria Leo, prima nella categoria Under 12 femminile; e Matteo Zagaglia, neocampione regionale Under 14.

A questi si aggiungano altri due titoli per “La Torre Smeducci” giunti grazie alle performance di due giovanissime civitanovesi, tesserate con l’associazione di San Severino. Parliamo di Anna Migliore, vincitrice della categoria Under 16 femminile, e Giulia Seghetta, neocampionessa regionale Under 18 femminile.

Insomma, un grosso exploit per il Club scacchistico settempedano per la soddisfazione dei tesserati e dei responsabili dell’associazione, a cominciare dalla presidente Caterina Ciambotti e dall’istruttore Marco Pelagalli, che stanno facendo davvero un ottimo lavoro di formazione con tanti ragazzi e ragazze di tutto il territorio provinciale.