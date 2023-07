Si è chiusa l’edizione numero 33 dello Scorpionstreffen, raduno motociclistico svoltosi a Serralta nel secondo fine settimana di luglio. L’evento ha fatto registrare un bel successo e il gruppo biker di San Severino, i Black Scorpions, che hanno organizzato la due giorni settempedana oltre alla soddisfazione per come si è svolto il raduno vogliono ringraziare chi ha contribuito alla buona riuscita dell’evento.

Portavoce del locale gruppo biker è Luciano Roccetti, presidente dei Black Scorpions: “Il primo ringraziamento va a tutti i motociclisti che hanno partecipato. Il secondo, grande e sentito, va al Comitato Serralta per il lavoro prestato e per l’enorme contributo dato, soprattutto nella preparazione del cibo nelle cucine. Inoltre vorremmo ringraziare la Polisportiva Serralta per quanto fornito a livello burocratico. Non possiamo dimenticare i volontari dei carabinieri in congedo per il servizio prestato sulle strade per parcheggi e circolazione dei veicoli e quelli della Croce rossa per l’assistenza durante la festa. Infine un unico gigantesco GRAZIE a tutti coloro che hanno dato una mano in qualsiasi modo nei due giorni della manifestazione. Concludo dando a tutti l’appuntamento per la prossima edizione, la numero 34 dello Scorpiontreffen, quella del 2024, che verrà svolta nelle date del 12 e 13 luglio”.

Roberto Pellegrino