Settempeda-Aurora Treia: il big match sarà occasione di festa per il Centenario

Settempeda – Aurora Treia, in programma sabato pomeriggio ore 15.30 al Comunale “G. Soverchia” e valida per la terza giornata del girone B, non è soltanto una sfida di cartello fra le due formazioni che sono a punteggio pieno e al comando della classifica, ma rappresenta un appuntamento speciale per società, squadra e tifosi.

La partita, molto attesa e sentita, assume un valore maggiore per il fatto che è stata scelta per celebrare la giornata del Centenario.

La Settempeda in questo 2025 compie 100 anni e la partita contro i treiesi sarà utile per festeggiare tutti insieme l’importante ricorrenza.

La giornata del Centenario vedrà protagonisti soprattutto i tifosi biancorossi, in particolare quelli più “caldi”, ovvero i Boys, il gruppo del tifo organizzato, che sono in fermento per questa loro festa e stanno aspettando da tempo questa partita.

Come da tradizione i Boys canteranno e sosterranno la squadra per 90’ mettendoci cuore, passione e amore per la maglia, ma questa volta faranno di più, dato che hanno lavorato per mostrare coreografie particolari e spettacolari appositamente create e preparate per l’occasione.

Dunque, non resta che andare tutti allo stadio per vedere lo spettacolo in campo e sugli spalti. A fine gara, poi, tutti i sostenitori biancorossi potranno scendere dalle tribune per vivere un momento conviviale con tanto di brindisi.