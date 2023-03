Il quinto pareggio stagionale in casa non permette alla Settempeda di rosicchiare punti alle squadre di testa e conferma un cammino interno fatto di alti e bassi e che lascia recriminazioni per una classifica che poteva essere diversa se fossero arrivate più vittorie. Rimane comunque solida la posizione in ottica play off, anche se non bisogna abbassare la guardia e serve prestare massima attenzione per il rush finale. Finisce 2-2 il derby contro l’Elfa Tolentino, epilogo di una partita ben giocata, divertente e godibile in cui le due contendenti si sono affrontate a viso aperto segnando quattro reti più altre occasioni e con il risultato in bilico fino al termine. Divisione della posta che si può ritenere equa per quanto visto in campo: primi venti-venticinque minuti equilibrati, poi meglio l’Elfa; ripresa con locali più propensi al possesso palla e protesi in avanti con gli ospiti più guardinghi ma bravi a tenere senza peraltro rischiare troppo contro un attacco biancorosso poco pungente. Se rammarico deve esserci per i padroni di casa può essere quello di non aver mantenuto il vantaggio di 2-1 (punteggio ribaltato) e di aver subito il definitivo pari a seguito di una disattenzione. Due i protagonisti del match, uno per parte: Alessandro Sfrappini autore di una doppietta e della solita prova più che positiva; Emanuele Storani andato ancora a segno (capocannoniere del girone con 14 centri) e dimostratosi sempre pericoloso. Prossimo turno per la Settempeda trasferta a Montecosaro sul campo della Vigor (sabato 11 ore 15).

La cronaca

Aria di derby al Soverchia per la sfida Settempeda-Elfa. Ospiti reduci da un bel periodo e in campo con un 4-3-3 che vede Zuffati centrale di difesa (Vittorini out) e tridente composto da Storani-Maccari-Saraceni. Locali che cercano i tre punti casalinghi e lo fanno con un modulo diverso, ovvero 4-3-1-2 e con tante novità soprattutto tattiche: Quadrini terzino destro, Dolciotti regista, Di Francesco mezzala destra e Verdolini trequartista. Il primo acuto è di marca biancorossa con un tentativo aereo di Mariani che passa sopra la traversa. Quando risponde l’Elfa fa male (7’). Palla recuperata a centrocampo e servizio immediato sulla destra per Storani che sterza verso sinistra per poi rientrare sul destro e scaricare un rasoterra in diagonale che rimbalza davanti a Caracci che si fa cogliere del tutto impreparato lasciandosi scavalcare dal pallone che si insacca beffardamente. L’incertezza del capitano mette in salita la gara della Settempeda. La reazione è affidata alla caparbietà di Sfrappini che si inventa praticamente da solo il pareggio(12’). Lancio lungo sul quale si getta il numero undici che va in contrasto a fondo campo con Buldorini conquistando palla di forza e astuzia per poi accentrarsi in area e calciare rasoterra con il sinistro verso il primo palo dove Domenicucci, preso in controtempo, si fa superare dal pallone che rotola in porta. Storani ci riprova al 16’ con una punizione da destra che il 10 ospite manda direttamente in porta verso l’angolino basso dove Caracci arriva in tuffo per accompagnare in angolo. Sempre Storani (22’)è protagonista dell’episodio che lascia parecchi dubbi: scatto in area dove arriva Caracci in uscita bassa e contatto fra i due con Storani che va giù dando l’impressione di essere stato toccato, ma l’arbitro fa segno che il tocco del portiere sia stato sul pallone e dunque si prosegue senza l’assegnazione del rigore che pareva poterci stare. Si entra nella fase meno frizzante del primo tempo. Poche le azioni degne di nota. Ne annotiamo due. Quella al 31’ con Sfrappini che ruba palla a Buldorini per poi scattare verso l’area da dove scarica un diagonale largo non di molto e poi quella al 43’ con Maccari che serve Mazzetti che penetra in area per mettere poi un rasoterra sotto porta che Rossini da pochi passi alza sopra la traversa. Si va al riposo sull’1-1 dopo una bella prima parte di gara. La ripresa si apre con una iniziativa personale di Ulissi che scatta e tira con risposta in tuffo di Domenicucci che devia in corner, ma l’arbitro non ravvisa il tocco del portiere e indica rimessa dal fondo. Al 9’ Mazzetti ci prova dal limite con un destro che sfiora il palo. Al 18’ la Settempeda passa a condurre. Bella l’azione palla a terra che trova sulla destra Quadrini che crossa in mezzo con Sfrappini che prolunga verso il fondo dove Silla colpisce al volo rimettendo la sfera davanti alla porta dove lo stesso Sfrappini va a saltare anticipando tutti e girando alla spalle di Domenicucci. Risultato ribaltato e biancorossi che vedono la vittoria. Sensazione che dura poco però visto che sei minuti dopo l’Elfa impatta. Storani trova il varco giusto per l’affondo di Del Medico (ex di turno) che arriva sul fondo dove viene stoppato dall’uscita bassa di Caracci che devia la traiettoria del pallone che arriva a centro area dove il più lesto è Mazzetti che gira di sinistro trovando il pertugio giusto fra palo e difensori. Mister Ruggeri si affida ai cambi: Capenti per Ulissi, Minnucci per Dolciotti e Tabarretti per l’acciaccato Sfrappini (qualche minuto prima Rossi aveva rilevato Verdolini anche lui non al meglio). Sostituzioni e variazioni tattiched che non portano però benefici agli attacchi biancorossi che si susseguono ma senza occasioni n itide o spunti di rilievo. L’Elfa, pur mettendosi qualche metro più indietro, non soffre e rischia quasi niente portando a termine una bella prestazione che vale un punto. La Settempeda si deve accontentare dell’ennesimo pareggio al Soverchia sprecando una ghiotta opportunità per avvicinarsi a chi le sta davanti in classifica.

Il tabellino

SETTEMPEDA-ELFA 2-2

RETI: 7’ Storani, 12’ e 63’ Sfrappini, 69’ Mazzetti

Formazioni

SETTEMPEDA: Caracci, Quadrini, Mariani, Silla, Campilia, Forresi, Di Francesco, Dolciotti(66’ Minnucci), Ulissi(66’ Capenti), Verdolini(55’ Rossi), Sfrappini(76’ Tabarretti). A disp. Palazzetti, Kheder, Lleshi, Broglia, Eugeni. All. Ruggeri

ELFA TOLENTINO: Domenicucci, Del Medico, Eleonori, Mazzetti, Buldorini, Zuffati, Rossini, Fantegrossi(90’ Biagiola), Maccari(94’ Pizzo), Storani(83’ Telloni), Saraceni(66’ Papavero). A disp. Brandi, Eleonori Nicola, Di Roberto, Gjinai, Capodacqua. All. Eleuteri

ARBITRO: Fiermonte di Macerata

NOTE: ammoniti: Mariani, Ulissi, Fantegrossi, Del Medico, Buldorini, Rossini. Angoli: 4-1. Recupero: st 6’

Roberto Pellegrino