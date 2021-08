Elisa e Michele convolano a nozze all’Abbadia di Fiastra

Domenica speciale per Elisa Montecchia e Michele Verdoni che hanno coronato il loro sogno unendosi in matrimonio nella splendida chiesa dell’Abbadia di Fiastra. Una cerimonia intima per dire il loro “sì” davanti al Signore promettendosi eterno amore, circondati dall’affetto dei propri cari e degli amici di sempre.

Dopo la celebrazione i novelli sposi hanno salutato tutti nella suggestiva location di Villa Nena a Bura di Tolentino, brindando alle loro nozze col sorriso radioso di chi vive un’emozione unica.

Ad Elisa e Michele giungano i migliori auguri e felicitazioni anche dal Settempedano.