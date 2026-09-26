Arriva il “Colline settempedane Bike tour”: è valido come settima tappa della Transubike

È tutto pronto per la quinta edizione del “Colline settempedane Bike tour”, evento cicloturistico di grande richiamo fissato per domenica 27 settembre e valido come 7ª tappa Transubike 2026.

La manifestazione, patrocinata dal Comune, è aperta agli amanti di Mtb, E-Bike e Gravel, promette spettacolo, natura incontaminata e importanti novità logistiche pensate per migliorare l’esperienza di tutti i partecipanti.

Tra le principali new entry di questa edizione spicca il cambio logistico rispetto al passato: l’ampio parcheggio consigliato ai partecipanti è situato presso il campo sportivo del rione Settempeda, all’incrocio tra viale Varsavia e via Padre Giuseppe Zampa, una posizione strategica a ridosso della quale si terrà anche il tradizionale pasta party finale.

Il ritrovo e l’apertura delle iscrizioni sono fissati, a partire dalle ore 7.30, nella splendida cornice di Piazza del Popolo, da cui alle ore 9 il sindaco Rosa Piermattei darà ufficialmente il via alla competizione.

Per maggiore comodità dei partecipanti, il pacco gara verrà consegnato direttamente al termine del giro, evitando così il rientro anticipato alle vetture.

I partecipanti affronteranno un tracciato completamente nuovo e inedito che cambierà vallata per inerpicarsi attraverso sentieri montani e strade secondarie fino al rifugio Vallonica, dove ad attenderli ci sarà un ricco punto ristoro. Il rientro prevede discese su emozionanti single track e una tappa imperdibile per una foto ricordo alla Big Bench, la panchina gigante che domina il belvedere di Serripola regalando una vista mozzafiato su San Severino.

L’evento propone due differenti tracciati, entrambi completamente segnalati: percorso lungo di 33 km e 1.300 metri di dislivello positivo e percorso corto di 20 km con 700 metri di dislivello positivo. Il costo standard di iscrizione al circuito Transubike è di 20 euro e comprende un pacco gara garantito per i primi 100 iscritti, ristoro lungo il percorso, pranzo finale (pasta party), servizio di assistenza medica e tecnica, premi individuali a sorteggio e riconoscimenti per i tre gruppi più numerosi. Per i non tesserati è possibile sottoscrivere la tessera giornaliera assicurativa al costo di 5 euro. È obbligatorio l’uso del casco e il rispetto del Codice della strada. È inoltre disponibile un servizio di noleggio E-Bike (con consegna direttamente alla partenza) al costo convenzionato di 30 euro, previa prenotazione entro il 26 settembre contattando il numero 347 7915440 (Matteo).

Gli organizzatori raccomandano vivamente di effettuare la preiscrizione tramite l’apposito modulo online all’indirizzo https://forms.gle/ifjfgwhgksENgS368: tale procedura garantirà l’assegnazione del pacco gara, offrirà una corsia preferenziale la mattina della manifestazione velocizzando le operazioni di registrazione e supporterà al meglio la macchina organizzativa.

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare il numero 338 8168729 (Gionata).