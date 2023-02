Il nuovo Commissario straordinario alla ricostruzione, on. Guido Castelli, ha firmato un’Ordinanza speciale in deroga per San Severino che riguarda la delocalizzazione della Casa di riposo “Lazzarelli”. Si tratta di un intervento da 13 milioni e 600 mila euro. Dopo una prima fase di studio è stata preferita la delocalizzazione rispetto alla ricostruzione, così da garantire standard di sicurezza sismica elevati, un forte risparmio energetico e la possibilità di evitare il noleggio di moduli prefrabbricati durante i lavori. Il vecchio complesso della “Lazzarelli” sarà in parte demolito, mentre gli edifici tutelati, come l’ex ospedale, il Lazzaretto, la chiesa di San Francesco di Paola, saranno preservati.

La nuova area per la casa di riposo sarà individuata e acquistata dal Comune. Su questo, già nelle scorse settimane, il primo cittadino settempedano ha annunciato che l’ente comunale ha avviato l’iter per l’acquisizione del terreno necessario presso l’ex area circhi, nel rione Settempeda.

“La Casa di riposo – commenta il sindaco Rosa Piermattei – da sempre ha rivestito una priorità per l’Amministrazione comunale che mi onoro di guidare. E’ per questo che mi sento in dovere di ringraziare il commissario Castelli per l’attenzione dimostrata e per aver compreso il problema della nostra azienda pubblica di servizi alla persona dando priorità massima all’intervento. La strutttura da realizzare sarà chiamata ad assolvere davvero una funzione determinante per il nostro territorio. Ora dobbiamo andare spediti verso la progettazione dell’opera e l’avvio dei lavori”.

“Al fine di assicurare la pronta attuazione dell’intervento – continua il sindaco – nell’Ordinanza viene anche individuato il sub commissario Gianluca Loffredo, che con i rappresentanti del Comune aveva seguito tutta l’istruttoria della stessa, quale coordinatore dell’opera. E’ questa è per noi una garanzia in più”.

Il Comune di San Severino, invece, viene individuato come soggetto attuatore.