Corteo di auto per riportare Santa Margherita nella sua Cesolo

Fino a sabato 28 agosto l’urna che contiene il corpo di Santa Margherita è esposta nella chiesa di San Domenico, nel cuore della città. E’ stata trasferita lì dalla frazione di Cesolo per consentire alla città di accogliere una delle sue figlie più devote, una delle figure più care ai settempedani. L’iniziativa è legata alle celebrazioni per il primo centenario della traslazione della santa dalla chiesa di San Domenico, appunto, alla chiesa parrocchiale di Cesolo: traslazione che avvenne nel 1920 e che, nonostante la pandemia, è stata ricordata anche lo scorso anno con un’apposita cerimonia.

Ora, per i 101 anni della Festa di Santa Margherita non ci saranno manifestazioni civili, né giochi popolari e stand gastronomici con la tradizionale musica, pesca, gara di briscola eccetera, proprio a causa delle limitazioni anti-Covid; tuttavia, il Comitato di frazione ha organizzato – d’intesa con la parrocchia e con il Comune – una solenne celebrazione religiosa.

Sabato 28 agosto, alle ore 20.45, si svolgerà un solenne corteo – con le auto – per riportare a Cesolo l’urna della santa partendo dalla chiesa di San Domenico. In questo modo sarà ricordata la traslazione del secolo scorso. A seguire, cioè alle 21 circa, il cardinal Edoardo Menichelli celebrerà una messa negli spazi parrocchiali di Cesolo. Nell’occasione sarà presentato ai fedeli anche l’opuscolo che il Comitato locale ha mandato alle stampe per ripercorrere la storia del “Primo centenario della traslazione di Santa Margherita”.

Infine, domenica 29 agosto, concluderà il programma religioso della festa un’altra messa – a Cesolo – alle ore 11.