“Babel Garden”: serata di musica, arte, cibo e divertimento con l’associazione Noa Noa

Dall’Associazione Noa Noa:

“Dopo tanta attesa eccoci finalmente con Babel Garden, un concentrato di musica, arte, buon cibo e tanto divertimento! Avrete la possibilità di trascorrere una serata diversa con i vostri amici ritrovando un po’ di normalità che tanto ci è mancata. L’evento si terrà venerdì 27 agosto al campo sportivo del “Don Orione”, uno spazio poco utilizzato che abbiamo allestito come un vero e proprio giardino in cui si potrà rivivere l’atmosfera di un concerto. Bisognerà essere provvisti di Green pass e portare qualcosa di comodo (un telo, dei cuscini, una stuoia) per godervi al meglio il concerto!

Abbiamo voluto coinvolgere alcune band del nostro territorio che si esibiranno dalle ore 19. Sono : gli Hapnea, i Lagoona e i Brema! Poi i Dj set DJana & Kurt CoBeni.

I magnifici ragazzi di @le.bocce penseranno al ristoro e, ordinando all’interno del Garden, ognuno potrà poi mangiare nella propria postazione!

I posti sono limitati, quindi vi consigliamo di prenotare con un messaggio su whatsapp o una chiamata a Raniero (tel. 366 4392641) oppure a Valeria (tel. 331 3147441).

All’interno del nostro spazio troverete in esposizione alcune opere di pittrici settempedane dell’Associazione Il Colle di San Severino Marche. Saranno esposti i teli dell’artista Giuliano Grittini già esposti a Palazzo Reale a Milano. Allestimento a cura di Shura Oyarce Yuzzelli.

Vi aspettiamo carichi e numerosi per vivere e scoprire la prima edizione del Babel Garden!”.