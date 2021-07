Taddei, diario dalle Olimpiadi: “In arrivo anche un tifone”

Prosegue il “diario delle Olimpiadi” di Roberto Taddei da Tokio 2020. Ieri ha fatto il suo ingresso allo stadio del beach volley, situato su un’isola artificiale di Tokyo, chiamata Shiokaze Park. Anche là fa molto caldo: il termometro digitale gigante fuori dallo stadio segnava alle 7.45 già 32 gradi. Poi aumentati ovviamente nel corso della giornata. Ma soprattutto c’è una umidità pazzesca. Per domani (martedì) è previsto l’arrivo di un tifone di forza medio-alta, con pioggia e venti piuttosto intensi. A rischio proprio le gare di beach.

L’impianto di beach



Intanto, dal punto di vista della “bolla” anti-Covid, sempre al settore del Beach volley ci sono stati diversi casi di positività. La squadra della Repubblica Ceca ha riscontrato atlete positive e altre sei persone dello staff messe in quarantena preventiva. “La mia App di tracciamento – racconta Roberto Taddei – non ha rilevato contatti ravvicinati con persone positive e il tampone giornaliero al momento è sempre stato negativo. Oggi (domenica; ndr) per strada c’era veramente pochissima gente. Diverse grandi vie di Tokyo erano chiuse per permettere lo svolgimento della gara di ciclismo. In ogni caso l’organizzazione dell’evento, almeno per ciò che riguarda la pallavolo e il beach volley, viene curata nei minimi particolari e tutto scorre regolarmente, frutto della maniacale precisione giapponese. Vi racconto un episodio curioso: c’è un cavo di acciaio che si trova sulla porta d’uscita esterna del Shiokaze Park. Serve a tenere i due lati bassi della porta stessa. Ebbene, hanno messo lì una persona del servizio per annunciare il cavo a chi passa e richiamare così la loro attenzione affinché non inciampino”.