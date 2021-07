Festa del patrono Sant’Apollinare: anche a Serralta non è mai notte

Serralta e il suo territorio sono stati protagonisti di una “due giorni” dedicata alla ricorrenza di Sant’Apollinare, patrono della frazione. Prima si è svolta la pedalata in notturna organizzata dagli amici dell’associazione Bike Zone, seconda edizione della “Pedalata dei due santi: Sant’Apollinare e Santa Sperandia”. Una cinquantina di partecipanti hanno raggiunto in bici, al calar della sera, i luoghi di culto che si trovano sulle alture di Serralta, pedalando fra campi di girasole e stupendi paesaggi, fino a tornare al luogo di partenza: la piazzetta del Castello. Qui i volenterosi uomini e donne del Comitato di frazione hanno preparato per loro una buona cenetta.

Il giorno successivo – 23 luglio – si è ripetuta la tradizionale messa serale nella chiesetta di Sant’Apollinare a monte, celebrata da padre Luciano Genga dei frati minori di Treia. Anche in questo caso la partecipazione degli abitanti è stata nutrita e la serata si è conclusa con un altro sfizioso “spuntino”.