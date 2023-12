Come da tradizione anche questo Natale torna la Mostra itinerante dei presepi esterni, giunta ormai alla decima edizione. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Pro Cesolo e dalla parrocchia di Santa Maria Assunta con il patrocinio del Comune, si tiene fino al 7 gennaio 2024.

Si possono visitare ben 17 presepi in un percorso che parte dalla chiesa di Santa Margherita e prosegue nelle abitazioni delle famiglie Rossetti, Sampaolo, Scattolini, Tartabini, Fiorgentili, Gianfelici, Cipolletta, Bar del Cacciatore, famiglia Ciambotti al Glorioso; poi, nella chiesa del rione Settempeda e infine presso la famiglia Cambiucci a Fontenuova e la Casa di riposo “Lazzarelli” in via Eustachio. Ci sono presepi da visitare anche a Colleluce (nella piazzetta del castello), nonché alla fontana delle Sette cannelle al Castello e presso la chiesa del Torrone a Serralta.

Inoltre, nella basilica di San Lorenzo in Doliolo, ci sono – come già scritto a parte – i presepi realizzati dagli alunni dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” per celebrare gli 800 anni del presepio di Greccio.

Per maggiori informazioni si può contattare il numero di telefono 3384341003 (Gianni).