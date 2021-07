Prove tecniche di… ripartenza per gli “Amatori” delle 500

Un tour tra le bellezze di San Severino, le strade sui colli di Serrapetrona e il successivo passaggio a Tolentino per ritornare di nuovo in città. Non il solito raduno ma una più tranquilla passeggiata quella che ha visto protagonisti, quest’anno, alcuni soci del Gruppo Amatori 500, guidato dal presidente Giovanni Cavallini.

Il ritrovo, come da tradizione, è stato sempre in piazza dove sono transitate solo una sessantina di auto con un centinaio di persone di equipaggio in tutto. Le ristrettezze imposte dai distanziamenti dovuti al Covid e gli inviti a non creare assembramenti hanno fatto decidere per un rinvio del raduno più tradizionale a tempi migliori.

“Non ce la siamo sentita di dire no, anche perché serve un ritorno alla normalità seppur con tutte le attenzioni del caso. Abbiamo dovuto lasciare in garage molti mezzi, chiedere a tanti amici di restare a casa sperando che il prossimo anno sia quello della svolta e del definitivo ritorno alla normalità”, è il commento del presidente Cavallini che insieme al primo cittadino settempedano Rosa Piermattei ha tenuto a battesimo l’edizione 2021.

Tra gli equipaggi al via molti maceratesi e marchigiani, ma anche team arrivati da Foligno, Roma e una piccola comitiva, di ex settempedani a dire il vero, giunta dalla Svizzera. Il piccolo raduno si è poi concluso con una conviviale in un ristorante della zona.