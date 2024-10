“La riapertura del Palazzo comunale segna una nuova fase per la nostra città”

“La riapertura del Palazzo comunale è un segno tangibile della rinascita della città e dell’impegno costante delle istituzioni nel ricostruire e restituire alla comunità i luoghi simbolo del territorio”. Con queste parole il sindaco Rosa Piermattei ha salutato la riapertura del Palazzo comunale che, a 8 anni dal sisma, è tornato finalmente a rivivere dopo l’intervento di recupero e restauro.

I lavori, avviati a seguito delle scosse di terremoto del 2016, hanno beneficiato dei fondi stanziati dal Commissario straordinario alla Ricostruzione con il supporto dell’Ordinanza n. 56 del 14 maggio 2018.

L’importante intervento, dal valore complessivo di circa 2 milioni e 400 mila euro, ha consentito il consolidamento strutturale dell’edificio, l’adeguamento di tutti gli impianti e l’abbattimento delle barriere architettoniche, garantendo così un luogo sicuro e accessibile per tutti i cittadini. Grande attenzione è stata inoltre dedicata al restauro delle sale del piano nobile.

Il primo cittadino settempedano ha espresso grande emozione e orgoglio per questo traguardo: “Ricordo ancora, come fosse oggi, la scossa dell’ottobre 2016 che ci costrinse a lasciare il Palazzo comunale. Oggi, però, celebriamo non solo la riapertura di un edificio, ma l’inizio di una nuova fase per la nostra città. Questo luogo rappresenta la resilienza della nostra comunità, il ritorno alla normalità e la speranza per il futuro”.

Il sindaco Piermattei ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento ai tecnici comunali coinvolti e alle istituzioni che hanno sostenuto il progetto: dalla Struttura commissariale, all’Ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione, fino alla Soprintendenza e agli altri enti che hanno seguito da vicino ogni fase delle opere.

“Il Palazzo comunale – ha concluso il sindaco – tornerà a essere il luogo più rappresentativo delle istituzioni locali e accoglierà nuovamente i momenti più importanti della vita della comunità settempedana. Questo nuovo inizio ci dà speranza e forza per continuare a costruire un futuro migliore per San Severino e il suo territorio”.

“San Severino, grazie all’ottimo lavoro di squadra tra il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, l’Usr, la Struttura commissariale e il sindaco Piermattei, oggi segna un passo importante – ha dichiarato il Commissario Guido Castelli -. Con la riapertura del municipio un altro elemento di questo territorio torna al suo posto. La ricostruzione è un mosaico a cui ciascuno di noi è chiamato a contribuire fattivamente, verso l’obiettivo comune della rinascita delle comunità e della valorizzazione dei nostri borghi”.

“Questa cerimonia rappresenta un’occasione importante che fa riaprire la casa di tutti i cittadini di San Severino. E’ una grande occasione in cui tutta la comunità torna a riunirsi – è intervenuto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli -. San Severino è una delle città più belle dell’intera regione e noi abbiamo il dovere di ricostruire i palazzi e di riunire le comunità per ridare a questi territori non solo una speranza, ma un futuro. Tanto si sta facendo, e penso alla legge sui borghi. Si tratta di una sfida complessa ma sono convinto e fiducioso della resilienza dei tanti marchigiani”.