“Vnl 2021”: la Slovenia di coach Giuliani chiude al 4° posto

La Slovenia di Alberto Giuliani ha chiuso al quarto posto la Volleyball Nations League 2021, che si è svolta a Rimini con le migliori sedici Nazionali del mondo. Dopo aver chiuso la prima fase al terzo posto, dietro a Brasile e Polonia, la squadra del coach settempedano ha avuto accesso alla Final four e si è scontrata in semifinale con la Polonia. I forti avversari polacchi hanno battuto molto bene e per il sestetto sloveno c’è stato poco da fare: il match è finito 3-0 per la Polonia. Oggi, nella finale di consolazione, bisognava battere la Francia per portare a casa la medaglia di bronzo, ma i “galletti” hanno dimostrato di avere più “benzina” e si sono imposti per 3-0. “Non è stato un finale piacevole per noi – ha scritto Alberto Giuliani sulla sua pagina Facebook – ma onestamente posso dire che forse siamo arrivati un po’ stanchi. Questo però non deve farci dimenticare il fatto che alla prima partecipazione della storia della Slovenia a questa competizione internazionale siamo arrivati nelle prime quattro, mettendoci dietro formazioni molto più accreditate di noi, ma soprattutto abbiamo costruito un ranking Fivb degno di una grande Nazione”.

Il ranking Fivb aggiornato

Come si vede dall’immagine, infatti, la Slovenia è salita al 6° posto fra le Nazionali più forti in circolazione. Per la cronaca la Vnl 2021 è stata vinta dal Brasile che ha superato in finale la Polonia per 3-1.