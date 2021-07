Ricostruzione: in piazza torna agibile Palazzo Valentini

Dopo attenti lavori di recupero e restauro, che hanno consentito oltre alla riparazione del danno anche il rafforzamento localizzato della struttura, torna agibile uno degli edifici più belli della città: Palazzo Valentini in Piazza del Popolo. La struttura è stata interessata da un imponente intervento, finanziato con un contributo pubblico di 575 mila euro da parte dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, che ne ha permesso anche il rifacimento dell’intera facciata. La revoca dell’ordinanza di inagibilità ha permesso – fra l’altro – il rientro di 4 famiglie, proprietarie di altrettanti appartamenti, e il riutilizzo di uno studio, convertito ad ufficio, con tutte le relative pertinenze.

In via Gioacchino Rossini, invece, ritornano a casa sei famiglie che, prima del sisma, erano residenti in un edificio gravemente lesionato dalle scosse del 2016. L’immobile è stato interessato da lavori di riparazione del danno con rafforzamento localizzato per un importo complessivo di 250 mila euro finanziati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche.

Infine, tre abitazioni, con relative pertinenze, sono tornate agibili in una palazzina di borgo Fontenuova dove sono stati eseguiti lavori per un importo di circa 145 mila euro.