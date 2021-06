Riapre l’Arena San Paolo: cinema all’aperto per tutta l’estate

Riapre l’Arena San Paolo per una lunga stagione di cinema sotto le stelle. Con l’arrivo dell’estate, infatti, e grazie alla ritrovata possibilità di organizzare eventi all’aperto, sempre nel rispetto delle normative antiCovid, il Cinema San Paolo torna in attività con una programmazione di film che si apre giovedì 24 e venerdì 25 giugno. La prima pellicola a essere proiettata è “Nomadland”, di cui proponiamo sotto la recensione scritta per “Il Settempedano” dal nostro Silvio Gobbi.

“Poi andremo avanti tutte le settimane – spiega l’ingegner Alberto Vignati, responsabile del Cinema San Paolo – con altri titoli che saranno, via via, resi noti. L’Arena sarà aperta nelle serate del lunedì, martedì, mercoledì e venerdì (inizio ore 21.15, costo 4 euro). Contemporaneamente partirà la rassegna di film gratuiti in Piazza del Popolo promossa dall’Amministrazione comunale. Domenica 27 giugno è in programma la prima serata con la proiezione de ‘La famiglia Belier’; poi il cartellone andrà avanti per tutti i giovedì sera del mese di luglio”.

Sulla programmazione in piazza segue articolo a parte a cura di Silvio Gobbi.