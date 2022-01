Prosa al Feronia, entra nel vivo la campagna abbonamenti

Fino a giovedì 6 gennaio, nell’ambito della campagna di rinnovo degli abbonamenti, i Teatri di Sanseverino danno la possibilità di cambiare posto al Feronia a coloro che hanno già confermato il proprio abbonamento entro lo scorso 31 dicembre, ovviamente in base alle disponibilità dei posti rimasti liberi dopo i rinnovi. Basta presentarsi al botteghino del teatro (telefono 0733 634369) che resta aperto dalle 16 alle 20.

Da sabato 8 gennaio a lunedì 10 gennaio, invece, sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti sempre presso il botteghino del Feronia (telefono 0733 634369) che sarà aperto dalle ore 16 alle ore 20.

In caso di cambio posto il costo dell’abbonamento sarà soggetto a conguaglio a seconda della tipologia dell’abbonamento e l’abbonato verserà (o riceverà indietro) la differenza tra quanto versato alla Pro loco in fase di rinnovo e il costo effettivo dell’abbonamento acquistato.

Ciascuna persona in fila al botteghino potrà cambiare al massimo 4 abbonamenti. Per il cambio ci si deve recare personalmente al botteghino. Il personale procederà seguendo l’ordine della fila presente. Non sono sono consentiti cambi e/o prenotazioni per telefono.