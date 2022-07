La dirigenza della Settempeda prosegue il lavoro per costruire la nuova squadra muovendosi fra acquisti, presto dovrebbero esserci novità, e conferme dei giocatori già presenti nella scorsa stagione. Al riguardo tra i pochi elementi che erano ancora in sospeso, due di questi hanno deciso di dar fiducia al progetto biancorosso e sono Andrea Capenti e Marco Rossi. Entrambi hanno dunque condiviso il piano sportivo che la società sembra decisa a portare avanti, ovvero un campionato importante, di vertice e i due elementi in questione potranno ricoprire un ruolo fondamentale dal punto di vista tecnico/tattico e nello spogliatoio.

Rossi, uno dei più esperti del gruppo e tra quelli di più lunga militanza, è uno dei pochi settempedani doc rimasti in rosa e rappresenterà il fulcro del centrocampo come ha sempre dimostrato di poter essere nei sei anni di fila nella Settempeda (inizierà il settimo). Dopo una stagione sfortunata per via di alcuni infortuni, Rossi potrà tornare protagonista e garantire esperienza, abilità nell’impostare l’azione e capacità di dare equilibrio alla squadra.

Anche per Capenti la situazione è simile, dato che alcuni problemi fisici nello prima parte dello scorso torneo lo hanno condizionato, ma per quanto fatto al rientro (buone prestazioni e qualche gol) c’è la convinzione che potrà dare molto a squadra e compagni. Trovando continuità di impiego il rendimento della punta caldarolese potrà essere sicuramente elevato e Capenti potrà essere in grado di fornire un contributo importante alla causa grazie alla qualità e alle doti tecniche che possiede e che gli consentono di essere un attaccante di livello capace di occupare tutti i ruoli offensivi.

Portate a termine praticamente tutte le riconferme (ne restano un paio), la Settempeda si concentrerà alla composizione definitiva dell’organico e dopo molto lavoro e diversi contatti a breve dovrebbero chiudersi una serie di trattative, alcune delle quali riguardanti calciatori di assoluto valore.

Roberto Pellegrino