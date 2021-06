Ciao “Righetto”, la mostra in piazza sembrerà vuota senza le tue miniature in legno

Se n’è andato Enrico Cassandrini, per tutti “Righetto”. Aveva 88 anni. Nella vita aveva fatto l’autotrasportatore, ma soprattutto aveva creato delle straordinarie opere d’arte che ogni anno esponeva in piazza in occasione della Mostra mercato delle attività produttive. “E’ stato sempre presente, fin dagli albori della manifestazione: con la sua scomparsa perdiamo un caro amico e un punto di riferimento importante”, dicono Renzo Leonori per conto dell’Associazione attività produttive e l’assessore Jacopo Orlandani esprimendo il cordoglio dell’Amministrazione comunale.

Nel tempo libero Righetto ricostruiva in miniatura gli edifici-simbolo del nostro territorio, i mezzi della vita contadina e gli oggetti della tradizione locale. Tutto in legno, magistralmente riprodotto meglio di un moderno puzzle in 3D.

Nel 2009 le telecamere di Raidue mostrarono all’Italia il suo talento attraverso la trasmissione “Mezzogiorno in famiglia”, mentre nel 2018 i promotori della Mostra gli consegnarono il “Memorial Alessandro Tomassini” – appunto – per le sue straordinarie riproduzioni in legno.

Nella foto, che risale proprio dell’edizione 2018, Enrico Cassandrini è con Pierino Verbenesi e al suo fianco si può ammirare la magnifica miniatura del santuario di San Pacifico con la facciata dell’Aleandri sapientemente ricostruita.

Sarebbe bello realizzare con le sue opere un piccolo percorso – stile “Italia in miniatura” – dedicato alla città di San Severino. Diverrebbe anche una testimonianza ulteriore della capacità creativa di Enrico e della nostra gente, quella che un tempo riusciva a fare cose uniche con la maestria delle mani, dando valore al proprio tempo libero.

Righetto Cassandrini



Righetto lascia la moglie Guerrina (Vera), i figli Giancarlo con Sonia e Simone con Lucia, i nipoti Sara e Francesco, la sorella Laura. I funerali saranno celebrati giovedì 24 giugno alle ore 9.30 partendo dall’ospedale per la chiesa di San Domenico.