Nuova Risonanza magnetica all’avanguardia al “Blugallery”

Il Centro medico Blugallery sempre più all’avanguardia nella diagnostica per immagini. E’ arrivata infatti in questi giorni una nuova Risonanza magnetica, la Siemens Altea 1,5 Tesla, che consente di effettuare esami con una qualità molto alta e in maggior numero di applicazioni cliniche. “Una Risonanza a così alta risoluzione – spiega il dottor Pietro Pettinari, radiologo al Blugallery – favorisce una diagnosi precoce e corretta delle patologie. È la più moderna metodica di diagnostica per immagini oggi disponibile e utilizzata in rapporto a numerose e diverse esigenze senza rischi. La risonanza magnetica, infatti, utilizza onde radio a campi magnetici e non presenta per il paziente rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti”. “L’arrivo di questa nuova RM – aggiunge il dottor Umberto Negro, anche lui radiologo del Centro medico – completa il settore della diagnostica al Blugallery, qualificandolo ulteriormente e ponendolo all’altezza delle strutture più avanzate. Qui, infatti, sono operative pure una Tac capace di produrre immagini che possono essere ricostruire in 3D e un’altra Risonanza magnetica aperta”.

Diagnostica per immagini all’avanguardia al Blugallery di San Severino



Ora, grazie alla nuova Siemens Altea si possono eseguire al Blugallery anche le cardioRM, l’esame multiparametrico della prostata, la colangioRM per lo studio delle vie biliari, le angioRM e poi la RM mammaria, la RM all’addome col mezzo di contrasto e la RM all’encefalo con studi funzionali e col mezzo di contrasto. Tutto ciò per merito di specialisti di grande esperienza e professionalità. Il direttore sanitario Annibale Francioni, infatti, coordina un’équipe medica di prim’ordine formata, oltre che dai medici Pettinari e Negro, dal professor Gian Marco Giuseppetti (già Direttore della Clinica di Radiologia e del Dipartimento “Disco” dell’Università Politecnica delle Marche), e dai radiologi Federico Crusco, Tiziana Lombardi, Pietro Pettinari, Andrea Sgolacchia, Matteo Verdecchia e dal cardiologo Raoul Brambatti. “Con la nuova RM – dice proprio il dottor Brambatti – facciamo un altro grosso passo in avanti potendo indagare un’infinità di casi, anche gravi, come ad esempio la cordiomiopatia ipertrofica dilatativa e restrittiva, la displasia aritmogena del ventricolo destro o le miocarditi. Senza tralasciare l’applicazione sugli atleti che presentino aritmie silenti, in qualche caso minacciose, durante la visita medico-sportiva nel Centro di medicina dello sport del Blugallery”. Dunque, all’altra RM già presente nel Centro e utilizzata soprattutto per le strutture articolari, si aggiunge adesso questo macchinario d’eccellenza che – come sottolinea il dottor Federico Crusco, specialista in Radiodiagnostica dell’Azienda ospedaliera di Perugia – “consente l’esecuzione di più esami (addome, prostata, cuore e mammella) e con una qualità delle immagini decisamente superiore”.

Chi volesse prenotare un esame può già farlo rivolgendosi alla segreteria del Centro medico Blugallery, a Taccoli di San Severino: tel. 0733 639051 (dal lunedì al venerdì ore 8.30-20; sabato ore 8.30-13), centromedicoblugallery@gmail.com.