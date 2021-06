Covid, Marche in zona bianca: incidenza sempre più bassa

Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 21 giugno.

Da lunedì l’Italia sarà quasi completamente in zona bianca. Passeranno nella fascia con minori restrizioni Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Basilicata, Campania e Provincia autonoma di Bolzano. Resta in zona gialla solo la Valle d’Aosta, che dovrà attendere un’altra settimana per il passaggio in bianco.

In zona bianca vengono meno quasi tutte le restrizioni: unica eccezione l’obbligo di indossare le mascherine e il distanziamento sociale. Il coprifuoco non esiste, gli spostamenti sono liberi, così come lo sono gli orari dei locali pubblici.

Nelle ultime settimane il calo dei nuovi casi è continuo e così le Regioni hanno un’incidenza sempre più bassa. E’ arrivata infatti a 17 casi per 100mila abitanti, cioè molto distante dalla soglia di sicurezza di 50.

Ecco i dati delle singole regioni: Abruzzo 12, Basilicata 30, Calabria 25, Campania 18, Emilia-Romagna 16, Friuli 11, Lazio 17, Liguria 6, Lombardia 16, Marche 12, Molise 9, Piemonte 13, Provincia di Bolzano 17, Provincia di Trento 13, Puglia 20, Sardegna 8, Sicilia 30, Toscana 20, Umbria 12, Valle d’Aosta 13, Veneto 10.

Il Comune di San Severino, secondo i dati del sito della Regione Marche, non è ancora Covid-free: alla data odierna del 18 giugno ci sono in quarantena 12 persone, di cui meno di 5 sono ancora positivi al Coronavirus.