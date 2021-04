“Ok i Giardini, ma non dimentichiamo le frazioni: Palazzata muore”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di un nostro lettore.

“Apprendo dal Settempedano che è in atto un serrato dibattito sulla ristrutturazione/ricostruzione del bar dei Giardini pubblici. Migliorare l’assetto urbano attraverso l’abbellimento dei Giardini pubblici è senz’altro un’ottima iniziativa.

Ma…

Ormai da circa quindici anni, pur mantenendo la residenza in Piemonte, trascorriamo diversi mesi all’anno a San Severino, dove mia moglie ha i suoi parenti più stretti, ed è nella frazione di Palazzata che abbiamo acquistato e ristrutturato un’abitazione. Negli ultimi anni però abbiamo assistito a un lento e progressivo degrado di questa località, complice anche l’ultimo evento sismico.

Allora sorge inquietante l’interrogativo: quali attenzioni e quale futuro per le frazioni di San Severino?

Vedendo questo territorio, che ho imparato ad amare e apprezzare per le sue bellezze naturali e artistiche e per la schiettezza e la simpatia della sua gente, non posso che dispiacermi. Il declino appare lento e inesorabile e sembra essere l’unico destino possibile per questi piccoli centri abitativi, che comunque sono parte integrante del territorio di San Severino.

Il degrado in un angolo di Palazzata



Poche opere di manutenzione ordinaria basterebbero a dare speranza a ciò che resta di questi agglomerati urbani.

Allora colgo l’occasione per rivolgere al sindaco – e all’Amministrazione comunale – questo accorato appello, appropriandomi indebitamente di un passo di uno dei più famosi discorsi di Vittorio Emanuele II: “… non resti insensibile… al grido di dolore che da Palazzata e da tante frazioni si leva…”.

Sergio La Terra Maggiore