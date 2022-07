Serata da applausi, nella bella cornice del cortile del palazzo vescovile, per il primo dei due concerti organizzati dai Teatri di Sanseverino insieme all’Orchestra Filarmonica Marchigiana nell’ambito della rassegna dell’estate 2022 “Gli ospiti della Form”, il progetto che apre il programma della stagione sinfonica “Musicainsieme”.

Il concerto, dal titolo “Voci in libertà”, ha visto come protagoniste le voci del Glissando Vocal Ensemble, una formazione composta da cantanti coristi, solisti e direttori di assoluto valore capace di esplorare, come nessun altro, il vasto repertorio della musica a cappella.

L’ensemble, formato da Cristina Picozzi (soprano), Paola Chinellato (mezzo soprano), Giovanna Salvucci (contralto), Christian Crescimbeni (tenore), Gian Marco Gasparrini (baritono) e Massimiliano Fiorani (basso), si ispira agli storici gruppi della vocalità con espressioni però molto contemporanee.

Tanto pubblico, con tutti i posti disponibili esauriti, per un programma che spaziava da Luce, celeberrima canzone di Elisa vincitrice del Sanremo 2001, a Libertango di Astor Piazzola a brani spiccatamente dance passando per autori straordinari come Elvis Presley, Earth Wind and Fire, Lionel B Richie, Fabio Concato e addirittura Queen. Alla fine di ogni brano applausi calorosi e, sul finale, richiesta di bis da parte dei molti spettatori che si sono potuti godere una serata davvero meravigliosa.

Tra il pubblico presente anche il sindaco Rosa Piermattei, che ha portato il proprio saluto assieme al collega di Tolentino, Mauro Sclavi, alla sua prima uscita ufficiale. A introdurre i due primi cittadini il direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, mentre la serata è stata salutata anche dal direttore artistico della Form, Fabio Tiberi. A dare il benvenuto nel luogo che ha ospitato l’evento, e subito dopo a guidare una visita al nuovo Museo dell’Arte Recuperata è stata invece la direttrice del MAReC, Barbara Mastrocola.

Nuovo appuntamento con la Form e i Teatri di Sanseverino sabato 16 luglio, sempre a palazzo vescovile, con il duo formato da Massimo Mazzoni, al sassofono, e Christian Riganelli, alla fisarmonica. Al termine del concerto verrà offerta un’altra visita gratuita al Marec.

Per info e prenotazioni ci si può rivolgere alla Pro loco.