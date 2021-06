Al “Don Orione” si alza il sipario sul 2° “TorneONE ignorante”

Ricordate la prima e seguitissima edizione del “TorneONE ignorante” di calcio a 5? Ebbene, ora è tempo di fare il bis. Giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 luglio si svolge la seconda edizione, sempre al campetto dell’oratorio Don Orione, con la partecipazione di dieci squadre per un totale di 65 giocatori provenienti da diversi centri della provincia di Macerata. Per far fronte alle normative sanitarie anti-Covid gli organizzatori hanno dovuto ridurre i numeri rispetto alla prima edizione del 2019, che contava 110 giocatori divisi in 16 squadre. Il torneo è ovviamente dedicato ai più giovani ed è organizzato in collaborazione con l’Oratorio interparrocchiale Don Orione e con il comitato locale del Csi (Centro sportivo italiano), con l’apporto della società sportiva Settempeda e il patrocinio del Comune di San Severino.

Fra le squadre iscritte alla manifestazione troviamo anche la compagine “Mezze Facce” che si aggiudicò la prima edizione.