“Zona rossa”: chiusi parchi e Giardini, isola ecologica e ufficio distribuzione di sacchetti rifiuti

Da domenica 7 marzo nel Comune di San Severino scatta la chiusura dei parchi e dei giardini pubblici. Il provvedimento avrà valore fino al mantenimento delle restrizioni dettate dall’Ordinanza con la quale il presidente della Regione Marche ha dichiarato anche l’intera provincia di Macerata “zona rossa” e, comunque, fino all’emanazione di diverse disposizioni normative regionali o nazionali.

In caso di violazione dell’Ordinanza del Comune saranno applicate le sanzioni previste dall’art 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, nr.19 (limiti edittali da 400 a 1.000 euro) con pagamento in misura ridotta di 400 euro ovvero 280 euro entro 5 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Inoltre il Comune informa che, a seguito della stessa Ordinanza, viene chiuso il Centro di raccolta “isola ecologica” in località Taccoli insieme al punto di distribuzione dei sacchetti con microchip necessari per la raccolta differenziata in via Gorgonero. Tale chiusura varrà fino a nuova comunicazione.