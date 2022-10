In attesa di disputare la sesta giornata di campionato (ore 15.30, poi dal prossimo turno si giocherà alle 14.30), in casa contro il CSKA Corridonia, la Settempeda ha conosciuto le avversarie della seconda fase della Coppa Marche. Il nuovo girone a tre, oltre ai biancorossi, comprende Appignanese e Urbisaglia. Siamo all’altezza degli ottavi di finale per un torneo che vedrà le squadre in lizza affrontarsi nel mese di novembre. Si è già svolto il primo match che ha visto scendere in campo Appignanese e Urbisaglia (è finita 2-0 per i locali) con i biancorossi che hanno osservato il turno di riposo previsto. In conseguenza di ciò si conoscono già gli impegni della Settempeda: mercoledì 9 novembre trasferta ad Urbisaglia; mercoledì 30 novembre al “Soverchia” contro l’Appignano dei tanti ex. Resta da conoscere l’ufficialità dell’orario di inizio delle gare visto che al momento il via è fissato nel primo pomeriggio (ore 14.30). Sarà un mese, il prossimo, bello pieno per i ragazzi di Ruggeri con tante partite da disputare, ma prima di pensare alla Coppa c’è da confermarsi in campionato continuando a fare punti e, soprattutto, cercando di tornare al successo, dopo due giornate di digiuno, possibilmente fin da sabato dove si punterà ad ottenere i primi tre punti stagionali in casa.

Roberto Pellegrino