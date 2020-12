Ciclocross, Pietro Pavoni ha vinto il titolo regionale “Elite”

Il settempedano Pietro Pavoni ha vinto ad Ancona il titolo regionale di ciclocross nella categoria Elite, quella dei più forti agonisti. La gara, valida come quarta tappa dell’Adriatico cross tour e come prova del circuito nazionale con il trofeo “Le Velo’ Ancona”, vedeva ai nastri di partenza i migliori corridori italiani, a cominciare dal già campione tricolore Giele Bertolini (arrivato primo assoluto) fino a Fabio Aru, professionista su strada, tornato ora al ciclocross (giunto quarto assoluto). Ebbene Pietro Pavoni si è fatto valere, come al solito, chiudendo in settima posizione nella classifica assoluta e risultando il primo dei concorrenti marchigiani. Da qui il titolo regionale.

E’ andata bene, fra gli amatori, anche all’altro forte portacolori del Team “Co.Bo.” di San Severino, Michele Salza, che non ha avuto rivali nella categoria Master 5 e si è aggiudicato così la maglia di campione regionale. Pure per lui si tratta di una conferma, visti gli ottimi risultati ottenuti in questa stagione.

Da segnalare, infine, la vittoria di Paolo Pavoni – fratello gemello di Pietro – ottenuta fra gli amatori nella categoria Master 4 il giorno della vigilia di Natale nel Gran premio AbMol “Trofeo Cascioli rent” di Sant’Egidio alla Vibrata, in Abruzzo. Anche quella competizione era legata al circuito dell’Adriatico cross tour di ciclocross. Prossimi impegni su questo fronte sono previsti per il 3 gennaio in Umbria (provincia di Perugia) e il giorno dell’Epifania a Porto Sant’Elpidio. Poi, nella seconda metà di gennaio, ci saranno i campionati italiani.