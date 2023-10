Buona la prima per la Sios Novavetro al debutto nel campionato di serie B maschile.

La formazione di coach Adriano Pasquali ha battuto in casa la Cucine Lube Civitanova col punteggio di 3-2 al termine di un’autentica battaglia agonistica. I parziali lo testimoniano: 25-21, 22-25, 27-29, 25-17, 15-13. Una prova di carattere, quella del sestetto settempedano, privo dell’infortunato centrale Molinari e con l’opposto Morelli in non perfette condizioni fisiche a causa di un problema alla caviglia.

Il sostegno del pubblico però si è fatto sentire e la Sios ha portato a casa i primi due punti della stagione.

Ora testa al prossimo match, in programma sabato 14 ottobre (ore 17) al palasport di Ravenna, contro la “Pietro Pezzi”, che all’esordio è andata a vincere 3-0 sul campo della Promopharma San Marino.