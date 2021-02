“Teatri”: in streaming intervista a scrittrice Cristina Caboni

Nuovo appuntamento con la rassegna “Incontri con l’autore” per i Teatri di Sanseverino che presentano, in streaming, l’ultima fatica editoriale di Cristina Caboni, una delle scrittrici italiane più lette e amate, che vive in Sardegna e si occupa dell’azienda apistica di famiglia.

Nell’incontro con il direttore artistico, Francesco Rapaccioni, la Caboni parla di sé, del mestiere della scrittura e del suo ultimo lavoro appunto, “Il profumo sa chi sei”, edito da Garzanti, il seguito del suo notissimo romanzo di esordio, “Il sentiero dei profumi”, tradotto in tutto il mondo.

Legando le vicende dei protagonisti e dei rapporti familiari alle essenze che sono alla base dei profumi, Cristina Caboni narra di una storia originale e dimostra che, nella vita, il rancore e l’infelicità spesso derivano dall’incomprensione e dal non detto, mentre i chiarimenti, impostati e condotti sulla base di ragione e cortesia, aiutano a vivere più serenamente sia con sé stessi che con gli altri.