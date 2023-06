Domenica 4 giugno nuovo appuntamento con la rassegna Incontri con l’autore dei Teatri di Sanseverino. Alle ore 19, nel monastero di Santa Chiara a Castello al monte, la scrittrice Lucia Tancredi presenta la biografia “Jacopa dei Settesoli – la ricca amica di Francesco”, edizioni Cittànuova.

L’incontro si tiene nel cortile del monastero e l’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 18.30 attraverso la porta carraia situata nel piazzale degli Smeducci, di fianco alla torre civica.

Nella ricostruzione, tra vero storico e verosimile letterario, di un Medioevo cortese, devoto al servizio d’amore come itinerario per giungere a Dio, Jacopa dei Settesoli non è solo l’amica e la protettrice di Francesco, ma una delle declinazioni del femminile sacro. La giovane matrona romana dalle trecce bionde, ricchissima e padrona del suo destino, stabilisce con Francesco un’intesa in cui l’amore è accettazione e valorizzazione della reciproca alterità come complemento e bene spirituale. La coralità dei Fratelli e delle Sorelle, un Oriente molto prossimo nei suoi scontri e nei suoi incanti, la difficile e controversa eredità di Francesco sono il contesto in cui si individua e si riscatta la figura di Jacopa, nella luminosa e coraggiosa fedeltà a se stessa, pur nell’esperienza di una vicenda d’amore straordinaria e assoluta.

Nata a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia ma maceratese d’adozione, Lucia Tancredi è laureata in Lettere Moderne con una tesi in Estetica. Ha intrapreso contemporaneamente studi umanistici e musicali, diplomandosi in pianoforte al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Insegna letteratura italiana e latina. Ha svolto laboratori di lettura e scrittura nelle scuole. Ha approfondito tematiche musicali, artistiche e letterarie, con particolare riguardo alla letteratura femminile. Intorno a questi argomenti ha svolto conferenze e seminari per associazioni ed istituzioni culturali.

Tiene laboratori di lettura organizzati dalla “Casa delle donne” di Pesaro ed è stata anche docente al Master per Gestione delle risorse turistiche e Marketing del territorio all’Università di Macerata.