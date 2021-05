Solidarietà sui pedali: il gruppo di “Bike Zone” sale a Elcito

Trenta-quaranta bikers dell’Associazione Bike Zone sono saliti – domenica mattina – fino a Elcito per una pedalata di solidarietà nei confronti dei giovani titolari del punto di ristoro “Il cantuccio” che credono nelle potenzialità di questo magnifico angolo del territorio di San Severino, dove hanno messo in piedi un’attività molto apprezzata. A cominciare dagli appassionati di bicicletta che, girando in lungo e in largo per la Riserva del San Vicino e monte Canfaito, si ritrovano spesso proprio lì per una breve sosta rifocillante.

L’iniziativa di Bike Zone, inoltre, voleva essere anche a sostegno della promozione di un luogo come Elcito, affinché resti vivo l’interesse nei confronti di questa realtà e si trovino i giusti equilibri per conciliare il rispetto dell’ambiente e il desiderio di poterne godere a fini turistico-economici.

La consegna della maglietta



Nell’occasione il presidente dell’Associazione, Valerio Vissani, assieme al vice Emanuele Rocci, ha donato ai titolari del punto di ristoro una maglia di Bike Zone, ritenendoli una “risorsa importante per il territorio”.

Poi, fatta la foto di rito, e messo sotto i denti il delizioso spuntino appositamente preparato dal “Cantuccio”, i bikers si sono rimessi sui pedali per proseguire la loro consueta sgambata domenicale.