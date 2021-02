Da lunedì 1° marzo le Marche finiscono in zona arancione

Le Marche, da lunedì 1° marzo, tornano in zona arancione. Il provvedimento, comunicato dal ministro Speranza al presidente della Regione, Francesco Acquaroli, sembrava quasi scontato alla luce dell’impennata di contagi registrata nelle Marche nelle ultime due settimane con i nuovi positivi passati da 400 a oltre 700 al giorno. Anche per questo lo stesso Acquaroli ha disposto, con un’apposita ordinanza, la chiusura delle scuole superiori dal 27 febbraio al 5 marzo in tutta la regione e la chiusura delle seconde e terze classi delle medie nelle province di Ancona e Macerata.

Da lunedì 1° marzo e almeno per una settimana, dunque, tutte le Marche tornano in arancione, il che comporta la chiusura di bar (che possono effettuare asporto fino alle 18) e ristoranti (che possono effettuare asporto e consegne a domicilio fino alle 22). E’ vietato uscire dal proprio Comune a meno di motivi di lavoro, salute o urgenza e comunque muniti di autocertificazione. In zona arancione è ancora possibile fare visita, una volta al giorno, in due persone, under 14 esclusi, in un’abitazione dello stesso Comune, dove vivono massimo due persone, sempre under 14 esclusi. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

“Mi ha appena comunicato il ministro Speranza che da lunedì la nostra regione sarà in zona arancione – annuncia Acquaroli -. Mi dispiace moltissimo per le restrizioni che condizioneranno la nostra quotidianità e tutte le attività, ma mi preme raccomandarvi la massima attenzione. Sapete quanto in altre occasioni mi sono battuto per chiedere di consentire lo svolgimento di attività personali ed economiche, ma in questo momento abbiamo il dovere di fermare il prima possibile questa fase di recrudescenza del virus a tutela della salute e della sicurezza di tutti i cittadini marchigiani”.