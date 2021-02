Ciclocross: Andrea Pasquarella vince il titolo regionale Uisp

Il vicecampione italiano Uisp di ciclocross, Andrea Pasquarella, portacolori del Team Co.Bo. Pavoni di San Severino, ha conquistato la maglia di campione regionale Uisp nella categoria M3 (40-44 anni), grazie a un’ottima prova sul fettucciato del 1° Trofeo Città di Force. Il titolo marchigiano arriva per lui a distanza di poco tempo dall’exploit nazionale e dopo la recente aggiudicazione del circuito “Cross Cup Csi”.

Andrea Pasquarella con la maglia di campione regionale Uisp



In questa competizione a tappe si è imposto anche un altro ciclocrossista settempedano, Gianfilippo Raimondi, primo nella categoria M4 (45-49 anni). Decisivi, per entrambi, sono stati i piazzamenti ottenuti nella corsa al Bike Park di Fermo, dove si è messo in evidenza anche l’inossidabile Aldo Pavoni, il quale è salito di nuovo sul gradino più alto del podio fra gli specialisti della “M8”.

Gianfilippo Raimondi



Infine, per quanto riguarda il 1° Trofeo Città di Force, Raimondi si è aggiudicato la sua categoria (M4), mentre lo stesso Pavoni si è portato a casa la medaglia di bronzo battagliando con i propri pari età.