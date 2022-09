Il Comune ha pubblicato un avviso di selezione pubblica, per solo colloquio, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e determinato ex art. 50 bis del Decreto Legge 189/2016 Ordinanza Pnc del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 17 del 14 aprile 2022.

La durata della singola assunzione è prevista fino al 31 dicembre 2022, tuttavia gli stessi contratti potranno essere prorogati con la proroga “ex lege” della stessa gestione straordinaria.

I candidati dovranno essere in possesso di uno dei titoli di studio sotto elencati:

diploma di laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura oppure laurea specialistica della classe (DM509/99): 4/S architettura e ingegneria edile, 28/S ingegneria civile oppure laurea magistrale della classe (DM 270/04) LM-4 architettura e ingegneria edile – architettura, LM-23 ingegneria civile, LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi, LM-35 ingegneria per l’ambiente e il territorio o titoli equipollenti da dimostrare a onere del candidato.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, a pena di esclusione, deve essere compilata secondo quanto riportato nel bando e indirizzata al Comune di San Severino, ufficio Protocollo, Piazza del Popolo 45, 62027 San Severino con il seguente oggetto: “Selezione pubblica per l’assunzione di num. 1 unità di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e determinato”.

La domanda di ammissione alla selezione e i documenti ad essa allegati devono essere presentati entro le ore 14 del 30 settembre 2022, pena l’esclusione.

Ogni informazione sul bando può essere richiesta al Servizio Personale (tel. 0733 641296) – martina.galassi@comune.sanseverinomarche.mc.it .

Il bando è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di San Severino.