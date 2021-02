Lutto: si è spento l’imprenditore Federico Soverchia

La famiglia Soverchia è in lutto per la scomparsa di Federico, deceduto all’ospedale di Macerata a causa del covid-19. Aveva 91 anni, e Insieme ai suoi fratelli Gualtiero e Vittorio aveva preso in mano e fatto crescere l’omonima industria di lavorazione dei marmi fondata dal Cavalier Giovanni nel lontano 1941.

Federico è stato a lungo un caposaldo dell’azienda settempedana.

Gli sono sempre appartenuti i valori dell’onestà e della serietà, così come la dedizione per il lavoro e la famiglia.

La stessa industria “Soverchia Marmi” si è stretta attorno ai familiari partecipando al loro dolore con tutti i dipendenti e collaboratori.

Lascia la moglie Vera, i figli Fabrizio, Mariella e Paola.

I funerali saranno celebrati oggi, sabato 20 febbraio, alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria della Pieve al rione Settempeda.