Calcetto, il Serralta perde 4-0 in casa della forte capolista Sambucheto

L’ostacolo rappresentato dalla prima della classe si è dimostrato troppo alto per il Serralta che non è riuscito nell’impresa di sbancare il campo del Sambucheto. Termina con punteggio eloquente e netto il confronto, un 4-0 che, dopo un periodo più che buono per i settempedani, porta una nuova sconfitta. Squadra locale sugli scudi e capace di ottenere la quinta vittoria consecutiva in casa grazie ad una prestazione convincente resa concreta dalle reti di Ilardi (doppietta), Sampaolesi e Pizzicotti. Per il Serralta, oltre alla delusione per questo match andato male, nulla di compromesso ai fini della classifica dove resta un settimo posto tranquillizzante in ottica salvezza.

SAMBUCHETO-SERRALTA 4-0

SAMBUCHETO: Lattanzi, Buldorini, Luchetti, Ilardi, Sampaolesi, Delcuratolo, De Souza, Parfenyuk, Fuselli, Gentili, Pizzicotti, Capitanelli. All. Perucci

SERRALTA: Principi, Gustavo, Dialuce, Paciaroni, Stacchiotti, Suarez, Bonci, Tibaldi, Nardi, Piccinini, Grillo, Sbaraglia. All. Riccio

Roberto Pellegrino