Settempeda, chiusa l’andata con un “tris” contro il Pioraco

La Settempeda archivia metà campionato con un bel successo casalingo contro il Pioraco (3-2) che regala altri tre punti che mantengono i biancorossi al settimo posto, ma servono per accorciare ancor di più la distanza dalla zona play off. Partita piacevole, ben giocata, con emozioni e cinque gol. Pomeriggio di buon calcio, dunque, al Comunale che al 90’ vede spuntarla con merito una Settempeda convincente, autoritaria e decisamente in giornata che disputa un ottimo primo tempo e poi dopo un quarto d’ora della ripresa compie sorpasso e allungo che servono per battere un Pioraco coriaceo che ci ha provato fino alla fine ad uscire indenne dal “G. Soverchia”. Brilla la stella di Mariselli, il migliore in campo, autore di due assist e un gol di tacco, ben coadiuvato da tutti i compagni fra cui spiccano Forresi, Ulissi e Capenti (quest’ultimi due autori delle altre reti). Sabato prossimo parte il girone di ritorno e la Settempeda giocherà di nuovo in casa contro il Casette Verdini.

La cronaca

Per l’ultima di andata la Settempeda riceve il Pioraco. Le due squadre arrivano alla scontro diretto in una buona condizione avendo vinto entrambe nel turno precedente e con una discreta classifica (settimo e ottavo posto con tre lunghezze di vantaggio per i locali). 4-1-4-1 per il Pioraco con mister Fabio Fede che, senza punte di ruolo, si affida al falso nove Ciciani con Ferretti pronto a inserirsi. Lele Ruggeri, invece, opta per un cambio di modulo per la sua Settempeda scegliendo un 4-2-3-1 così composto: Caracci in porta; Del Medico/Forresi/Mulinari/Botta in difesa; Broglia e Rossi in mediana; Panicari/Mariselli/Minnucci sulla trequarti; Ulissi prima punta. La fase di studio è breve poi si fa sul serio. La Settempeda prende campo e alza i ritmi. Episodio dubbio in area ospite quando Panicari va giù dopo un dribbling. Sembra esserci contatto e possibile rigore ma l’arbitro fa proseguire. All’improvviso è il Pioraco a colpire in maniera letale. Lancio lungo in verticale di Paoluzzi che pesca il movimento sul filo del fuorigioco di Ferretti che arriva in area e scavalca con un morbido e preciso pallonetto Caracci in uscita depositando nella porta vuota. La Settempeda ha il merito di non accusare il colpo e di reagire subito e al meglio. Minnucci entra in area da sinistra e mette in mezzo per Ulissi che controlla, prende la mira e calcia rasoterra con palla sul fondo. Al 23’ punizione dal limite dai 18 metri circa che si incarica di battere capitan Broglia. Destro sopra la barriera con bel volo di Palazzo che devia. Alla mezzora l’azione dei biancorossi parte dalla difesa con passaggi rapidi e tutti rasoterra fino allo scambio Mariselli/Minnucci con rasoterra di quest’ultimo che Palazzo controlla in due tempi. Il dominio dei locali riceve il giusto premio al 32’. Broglia lancia di prima verso sinistra trovando Mariselli che può affondare in area da dove passa verso il centro dove Ulissi ben appostato calcia di prima intenzione con il piatto sinistro trovando l’angolino lontano. 1-1. Fino all’intervallo non si registrano altre azioni tranne quella del Pioraco con Ciciani che entra in area arrivando da solo davanti a Caracci molto bravo a deviare in tuffo il passaggio verso il centro che poteva costituire un pericolo concreto. Ospiti ad inizio ripresa più propositivi rispetto ad un primo tempo guardingo anche se il primo squillo è dei locali con Ulissi che per poco non sfrutta un assist involontario di un difensore con Giuseppe Truppo abile ad intercettare il pallone davanti alla linea di porta. Verso il quarto d’ora la Settempeda trova l’uno/due che indirizza la sfida. Al 12’ il neo entrato Capenti trasforma in oro il primo pallone toccato: Mariselli verticalizza per il compagno che in area lascia scorrere la palla per poi incrociare il sinistro nell’angolino basso più lontano. Passano tre minuti e arriva il 3-1. Capenti si destreggia in dribbling al limite saltando un paio di avversari, palla presa poi da Panicari che crossa sotto porta per l’accorrente Mariselli che devia di tacco con il destro trovando una esecuzione splendida e vincente. Con il risultato al sicuro la Settempeda rallenta e si distrae un po’ lasciando campo agli avversari. Ferretti (il migliore dei suoi) si mette in mostra con una sfida personale con Caracci: destro dal limite parato in tuffo dal numero uno biancorosso e siluro di sinistro dalla distanza indirizzato sotto la traversa e alzato in corner con una autentica prodezza dal portiere. Al 38’ ci prova capitan Zuccaro con un tiro in corsa di poco alto. L’orgoglio del Pioraco viene premiato al 41’. Punizione a spiovere in area dove dalla mischia spunta la testa di Paoluzzi che trova la traiettoria gkiusta che supera Caracci e entra in porta. Nel recupero lungo 5’ non ci sono pericoli per la Settempeda che regge e gestisce fino al triplice fischio che sancisce la conquista di tre punti importanti.

IL TABELLINO

SETTEMPEDA-PIORACO 3-2

MARCATORI: pt 13’ Ferretti, 32’ Ulissi, st 12’ Capenti, 15’ Mariselli, 41’ Paoluzzi

SETTEMPEDA: Caracci, Del Medico, Botta, Broglia, Forresi, Mulinari, Minnucci (11’ st Capenti), Rossi (41’ st Lullo), Ulissi, Mariselli, Panicari (37’ st Falistocco). A disp. Palazzetti, Crescenzi, Menichelli, Buratti, Sfrappini. All. Ruggeri.

PIORACO: Palazzo, Truppo Giuseppe, Galassi (3’ st Monteneri), Piciotti, Lucarini, Paoluzzi, Ferretti, Zuccaro, Truppo Daniele (27’ st Capitolo), Ciciani (9’ st Cicconi), Mazzolini (16’ st Boumad). A disp. Mattioli, Orlando, Baroni, Rotili. All. Fede.

ARBITRO: Sardellini di Fermo

NOTE: spettatori 150 circa. Ammoniti: Galassi, Mazzolini, Ferretti, Del Medico, Monteneri, Panicari, Rossi. Angoli: 5-1 per il Pioraco. Recupero: pt 1’, st 5’

Roberto Pellegrino