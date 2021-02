Giovedì il Consiglio in diretta streaming: Antognozzi intanto lascia la maggioranza

Giovedì 18 febbraio torna a riunirsi il Consiglio comunale. All’ordine del giorno della seduta, convocata online per le ore 19.30, figurano le comunicazioni del sindaco Rosa Piermattei, l’adozione definitiva alla variante parziale al vigente Piano regolatore generale comunale per la trasformazione di nuove zone residenziali e produttive in via Lorenzo d’Alessandro, nel rione Di Contro, e una mozione presentata dai consiglieri comunali Lampa e Panicari avente a oggetto il contratto di rete Assem Spa e la Odoardo Zecca Srl.

La seduta si potrà seguire anche in streaming sul canale YouTube del Comune o collegandosi direttamente al link https://youtu.be/UtQ4N0mG9xc

Fra le novità emerse nell’ultima seduta c’è anche quella dell’uscita di Tarcisio Antognozzi dal gruppo consiliare della maggioranza per entrare a far parte del cosiddetto “gruppo misto” (di cui, al momento, è l’unico membro). “Dopo le mie dimissioni da assessore – spiega Tarcisio Antognozzi – ero rimasto in maggioranza convinto che ci fossero i tempi per un ravvedimento operoso e, quindi, ero ottimista per una nuova fase di revisione del progetto Assem. Purtroppo, però, in una lettera il sindaco ha espresso diniego formale sull’iniziativa in corso per la tutela dell’Assem. Pertanto, ho pensato che, al fine di evitare imbarazzi in Consiglio comunale, fosse più opportuno che io fossi libero di manifestare le mie perplessità sulla decisione“.

E visto la mozione del centrodestra, in discussione giovedì, si parlerà ancora molto di questa vicenda.