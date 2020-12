Albero di Natale in piazza: uno dei tre più belli delle Marche

L’albero di Natale realizzato in Piazza del Popolo a San Severino è stato giudicato uno dei tre più belli delle Marche, alle spalle di quello realizzato in Piazza della Libertà a Macerata e di quello che fa bella mostra di sé a Loreto.

A dirlo è un sondaggio lanciato su Instagram da “Dubbing Marche”, un profilo social che conta 22 mila e 700 follower. All’iniziativa hanno partecipato più di ventimila persone.

L’albero maceratese ha ottenuto 2.804 preferenze, venendo apprezzato per la sua forma molto hi tech. Al secondo posto, con 2.436 voti, si è classificato l’albero di Natale di Loreto, mentre è giunto terzo quello settempedano che è stato votato 2.354 volte.

I promotori del canale Instagram, inoltre, hanno assegnato un loro premio speciale all’albero di Urbisaglia, giudicandolo “moderno, innovativo e gigante”.

L’Albero di Natale di Macerata



“Siamo stati molto felici per essere tornati a vedere il luogo simbolo della nostra Città animato sì, ma in tutta sicurezza – commenta il sindaco Rosa Piermattei -. A tutti abbiamo raccomandato di mantenere il distanziamento sociale e osservare le massime precauzioni, visto il momento che stiamo vivendo, ma la nostra piazza è così grande da essere riuscita benissimo a contenere tante persone. E’ stato bello incontrare le famiglie con i loro bambini intenti a divertirsi. E’ bello leggere sui social i commenti di tanti settempedani lontani cui manca, soprattutto a Natale, la loro piazza. E’ bello vedere tante persone intente a scattarsi selfie sotto le sfavillanti luci dell’addobbo natalizio”.

Quest’anno, come noto, la Giunta comunale ha deciso di donare le tradizionali luminarie ai commercianti e ai titolari di attività in segno di vicinanza in questo periodo di crisi alimentata dalle difficoltà dovute al Covid-19.

“Vorrei ringraziare l’assessore al Commercio, Jacopo Orlandani, per averci coinvolto tutti in questa iniziativa – conclude il sindaco -. Insieme a lui vorrei dire grazie alle tante associazioni, la Pro loco in testa, che ci hanno aiutato, il Comitato di Cesolo, come sempre straordinario, per aver allestito una fantastica Natività e don Aldo Romagnoli oltre agli operai e ai dipendenti del Comune”.